Sex and the City yıldızından flaş karar

BBC TÜRKÇE - Dizide Miranda Hobbs karakterini canlandıran Nixon, görevdeki New York Valisi Andrew Cuomo'ya karşı yarışacağını Twitter'dan duyurdu.

51 yaşındaki liberal aktivist bir süredir adaylığa yakın duruyordu.

Eğer seçilirse, New York eyaletinin ilk kadın valisi ve kamuoyu önünde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk valisi olacak.

CYNTHIA NIXON KİMDİR?

1998-2004 yılları arasında yayınlanan Sex and the City dizisinde kariyer odaklı bir avukatı canlandıran Nixon, 2004'te Emmy Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü dönemin bir başka popüler televizyon figürü olan ve şimdinin ABD Başkanı Donald Trump'tan aldı.

2002'de Christine Marinoni ile evlendi. Nixon'ın karısı Marinoni, LGBTi hareketinin destekçilerinden. Marioni, aynı zamanda bir ay önce istifa eden Demokrat New York City Valisi Bill de Blasio'nun ekibindeydi.

Nixon, New York'ta kaliteli eğitime erişimde eşitlik için kampanyalar yürüttü.

Ünlü aktris, adaylığı için vaatlerini paylaştığı videoda sıraladı ve "New York'u seviyorum. Hiçbir zaman başka bir yerde yaşamak istemedim. Ama artık bir şeyler değişmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Hükümetin New York'ta istihdam ve sağlık bakımı için çabalaması, toplu tutuklamaların sonlanması ve bozuk metronun tamiri gibi konularda hareket geçmesi gerektiğini söyleyen Nixon, sözlerine şöyle devam etti:

"Güç ve manşetlere bizden daha çok değer veren siyasetçilerden bıktık.

"Hem inanılmaz bir zenginlik hem de aşırı yoksulluğun bulunduğu, bütün ülkedeki en eşitsiz eyalet biziz."