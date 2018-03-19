Rusya'dan flaş 'kimyasal' iddiası

Öte yandan Doğu Guta'da rejime ait askeri bir helikopterin sivil yerleşim yerlerini bombaladığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Doğu Guta'daki teröristlerin meskun mahallelerde zehirli maddeler ile saldırabileceğini iddia eden Yevtuşenko, bunun çok sayıda insanın yaralanmasına yol açacağını kaydetti.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejime ait askeri bir helikopter, Duma ilçesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıda 1'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma, rejim ve Rusya'nın Duma'da gün boyu devam eden saldırılarında çok sayıda fosfor bombası kullandığını aktardı.