TSK'dan ABD'ye fotoğraflı cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert "Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor" açıklamasına TSK'dan fotoğraflı cevap geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıkladı. Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada, "Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor" ifadesi yer aldı. Bu açıklamalardan hemen sonra TSK Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf ve açıklama TSK'dan ABD'ye mesaj olarak değerlendirildi. İşte TSK'nın paylaştığı fotoğraf ve açıklama

TSK yaptığı paylaşımda, "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!" ifadelerine yer verildi.