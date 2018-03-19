ABD'den tepki çekecek Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Afrin operasyonuna ilişkin 'endişe duyuyoruz' açıklaması yaptı. Kürt nüfusun bölgeyi korkudan terk ettiği iddiasında bulunulan açıklamada insani yardıma izin verilmesi istendi.

ABD Dişişleri Bakanlığı'ndan yapılan Afrin'le ilgili yazılı açıklama şöyle:

ABD, Afrin şehir merkezinden son 48 saat içinde gelen haberlerden derin kaygı duyuyor. Nüfusun çoğunluğunun Kürt olduğu şehrin Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye'nin desteklediği güçlerin saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldığı görülüyor. Bu bölgede zaten kaygı verici durumda olan insani durumu zorlaştırıyor. BM kurumları Afrin'den giden nüfusun yüzlerle, binlerle ifade edildiğini bildiriyor, bu insanların acil barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardıma ihtiyacı var. Afrin'deki yağma haberlerinden de kaygılıyız. Afrin'deki duruma ilişkin ciddi kaygılarımızı defahatle Türk yetkililere söyledik.

ABD, kuzeybatı Suriye'deki Türkiye, Rusya ve rejim dahil dahil tüm aktörleri insani yardım kuruluşlarına geçil sağlamaya ve şiddet nedeniyle yerlerinden olanlara acilen insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya davet ediyoruz.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 numaralı ateşkes kararının derhal ve tam olarak uygulanmasına bağlıdır.

ABD Afrin'in bulunduğu kuzeybatı Suriye'de görev yapmıyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma hususuna bağlıyız. Aynı zamanda DEAŞ karşıtı kampanyaya ve ortağımız SDG'ye de bağlıyız.(hürriyet)