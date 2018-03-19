Suçluları öldürdüğünü söyleyen seri katil artık serbest

Brezilyalı Pedro Rodrigues Filho'nun, lakabıyla anmak gerekirse Killer Petey'in, 71 cinayeti var. Öldürdükleri insanların hepsi bir şekilde suçluydu veya Killer Petey, onların suçlu olduğuna inanıyordu.

Seri katil, içindeki 'öldürme sevdasını' ilk kez 13 yaşında keşfetti. İlkgençlik yıllarında kuzeniyle kavga ederken onu öyle bir itti ki, çocukcağız ölümden döndü. 1 yıl sonra, yaşadığı Alfenas şehrindeki başkan yardımcısını öldürerek ilk cinayetini işlemiş oldu. Sebep; başkan yardımcısının babasını işten kovmasıydı. Bu olaydan kısa süre sonra, hırsızlık yaptığını düşündüğü okul bekçisinin işini bitirdi (adam aslında hırsız filan değildi), ve ardından gerçek hırsız olduğu ortaya çıkan bir başka bekçiyi daha öldürdü.

Mafya üyelerine işkence yaptı

Sao Paulo şehrine taşındığına bir hırsızı ve uyuşturucu satıcısını öldürdü. Bu sırada, mafyanın eline düşen Maria Aparecida Olympia adlı bir kadınla tanıştı. Kadının öcünü almak için mafya üyelerine işkence yaparak, hepsini tek tek öldürdü.

Henüz 18 yaşındayken ardında 10 ceset bırakmıştı bile. Ama bu sadece başlangıçtı.

Babasını bıçaklayıp kalbini söktü

Killer Petey'in bir sonraki hedefi kendi babasıydı. Neden mi? Babası, annesini öldürmüş ve cezasını çekmek üzere hapse girmişti. Adamın karısını sık sık dövdüğü, işkence ettiği biliniyordu. Hatta Killer Petey daha anne rahmindeyken kafatasına zarar gelmesine yol açacak kadar karısını dövmüştü. Ancak baba oğulun çalkantılı ilişkisinde artık sona gelinmişti. Killer Petey, babasını hapiste ziyaret ettiği bir gün maket bıçağıyla saldırarak 22 yerinden bıçakladı. İddialara göre kalbini sökmüş, çiğnemiş ve tükürmüş! Ne kadar doğru bilemiyoruz...

400 yıl hapsi istendi

20 yaşına gelmeden yakalanıp cezaevine gönderilen Killer Petey'in tam da kendisine yakışan bir tutuklanma hikayesi var. Seri katil, iki suçluyla birlikte polis arabasına konmuştu. Bunlardan birinin suçu, tecavüzdü. Polis tecavüzcü ile Killer Petey'i aynı nezarethaneye koyarak hayatının hatasını yaptı. Sonucu tahmin ediyorsunuzdur: Polis geri döndüğünde tecavüzcüyü ölü buldu.

Neticede Killer Petey hapse girdi ama burada da rahat durmadı. 47 mahkum arkadaşını daha öldürdü! Hepsinin bir şekilde cezalandırılması gerektiğine inanmıştı.

Killer Petey için 400 yıl hapis istendi. Ancak Brezilya'daki kanunlara göre bir mahkumun maksimum alacağı ceza 30 yıl. Killer Petey 34 yıl yatıp 2007 yılında serbest kaldı. Şu anda 63 yaşında. Ve hala, eğer fırsatı olsa suçluları öldürmeye devam edeceğini söylüyor... (Milliyet)