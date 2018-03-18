Rusya'da kritik gün

Sputnik- Seçimlerde, ülkenin devlet başkanı olan Vladimir Putin'in altı yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek isim belirlenecek.

Neredeyse 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'nın her bölgesinde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 20.00'de kapanacak.

Oy kullanma işlemleri ilk olarak Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde başladı. Burada sandıklar dün TSİ 23.00'te açıldı.

Sandıklar en sonsa Rusya'nın Polonya ile Litvanya arasında bulunan bölgesi Kaliningrad'da TSİ 21.00'de kapanacak

KIRIM'IN RUSYA'YA BAĞLANMASININ YILDÖNÜMÜ

Seçimleri binlerce Rus gözlemcinin yanı sıra, 1.500 uluslararası gözlemci izleyecek.

Diğer taraftan seçimlerin 18 Mart'ta düzenleniyor olmasının bir önemi var. Zira bu tarih, Kırım'ın, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıldönümüne denk geliyor.

SEKİZ ADAY YARIŞIYOR

Rusya'da bundan önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2012'de sadece üç aday yarışmıştı. Bu seçimlere sekiz aday katılıyor.

Bu sekiz aday ise şöyle: Rusya'nın mevcut devlet başkanı olan bağımsız aday Vladimir Putin, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal kadın aday Kseniya Sobçak, Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, milliyetçi çizgideki söylemleri ile bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Sergey Baburin, Komünist Parti'den ayrılan bir grubun kurduğu Rusya'nın Komünistleri isimli partinin adayı olan ve geleneksel bir komünist olarak tanımlanabilecek Maksim Suraykin, ekonomi ve ticaret politikaları ile öne çıkan Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy.



MUTLAK ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Bu arada seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu kazanamaması halinde üç hafta sonra seçimlerin ikinci turu düzenlenecek. Fakat buna pek ihtimal verilmiyor. Zira Rusya'da yapılan son altı devlet başkanlığı seçiminin sadece birinde ikinci tura gidilmesi gerekmişti. 1996'da düzenlenen bu ikinci tur seçimlerde dönemin mevcut devlet başkanı Boris Yeltsin, komünist rakibi Gennadiy Zyuganov'u yenmişti.