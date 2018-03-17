17 Mart 2018 11:43

Rusya - İngiltere krizinde Putin'den hamle geldi

Rusya - İngiltere krizinde Putin'den hamle geldi
Rusya, 23 İngiliz diplomatI sınır dışı etme kararı aldı.
+ A -

Paylaş

AYRINTILAR GELİYOR..

Çok Okunanlar

Dünya