Kabil'de intihar saldırısı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırganının bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

TOLO News'un aktardığına göre Kabil'deki intihar saldırısında en az 2 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı.



AFP'ye konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş de "Saat 09.10 sularında bir intihar saldırganı aracını 9. nolu polis bölgesinde patlattı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Nasrat Rahimi saldırganın hedefinde G4S adlı yabancı bir özel güvenlik şirketinin olduğunu saldırganın hedefine ulaşamadan bombayı patlattığını söyledi.

TALİBAN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Ülkede Taliban'ın yanı sıra IŞİD ve IŞİD bağlantılı örgütler faaliyet gösteriyor.