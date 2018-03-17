ABD'den Türkiye'ye karşı S-400 hamlesi

Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti...

Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

Bob Menendez öncülüğündeki bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanlığı'na hitaben mektup yayınladı.

“S-400 SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?”

Sputnik’in haberine göre mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi. Buna göre ABD'li senatörler, S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından S-400 sevkiyatıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını açıklamışlardı.