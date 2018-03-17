17 Mart 2018 02:15

Senatörlerden Trump'a S-400 mektubu

Senatörlerden Trump'a S-400 mektubu
Senatörler S-400 füzelerinin satışı konusunda Trump'tan ayrıntılı bilgi talep etti.
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ABD'li senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

ABD'li senatörlerin imzasını taşıyan mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi.

Buna göre ABD'li senatörler, S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti.

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