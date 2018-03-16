16 Mart 2018 14:42

İngiltere'den Türk vatandaşları hakkında flaş karar

İngiltere'den Türk vatandaşları hakkında flaş karar
İngiltere, Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı.
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek.

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