İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek.
16 Mart 2018 14:42
İngiltere'den Türk vatandaşları hakkında flaş karar
İngiltere, Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı.
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