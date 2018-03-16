Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini de reddetti.
16 Mart 2018 12:51
Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında yeni karar
Yunanistan darbeci askerlerin Türkiye'ye 3. iade talebini reddetti.
Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine kaçan 8 asker ile ilgili Türkiye’nin 3. iade talebini de reddetti.
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