Flaş iddia! Trump onu da görevden alıyor

ABD’nin prestijli gazetelerinden Washington Post’un iddiasına göre, ABD Başkanı Trump, Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden alıyor. Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberinde Trump’ın McMaster’ın istifasını istemek için acele etmediği ve bunun nedeninin ise Başkan’ın, aynı zamanda bir general olan McMaster’ı ‘küçük düşürmek’ istemekten kaçınması olarak gösteriliyor.

Öte yandan yine gazetenin iddiasına göre McMaster’ın yerine adı geçen isimler arasında özellikle iki kişi dikkat çekiyor. Bu isimler ABD’nin eski BM elçisi John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Keith Kellogg.

Katar ve Türkiye’ye yönelik ‘Radikal ideolojileri destekliyorlar’ sözleriyle gündeme gelen danışman H.R. McMaster “ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım” yorumuyla da dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Sözcü’den Daphne Barak’a da özel açıklamalarda bulunan McMaster “Türkiye bir NATO müttefiki ve bizimle birlikte birçok bölgede çatışmaya girip yardım etti. Çocukluğumda babamın Kore’de yaşadıklarını dinleyerek büyüdüm. Özellikle 2003’ten bu yana Ortadoğu’da varlık gösteren ve ABD saflarıyla beraber savaşan Türklere karşı inanılmaz bir yakınlık duyardı. Türkiye bir insani krizin eşiğinde. Bildiğiniz üzere birçok mülteciye ev sahipliği yapıyorlar. Türkiye, güvenliğinin sağlanması için Ortadoğu’nun güvenli bir hale gelmesi gerektiğinin farkında. Bunu sağlamak için hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde beraber çalışmamız gerekiyor” analizinde bulunmuştu.