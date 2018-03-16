AA'nın haberine göre; ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.
16 Mart 2018 09:12
ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu
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