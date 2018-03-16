Rusya’da gökten külçe altın yağdı

Rusya’ya bağlı Yakustistan’ın başkenti Yakutsk’tan Krasnoyarsk’a havalanan 9.3 ton altın ve gümüş alaşımı külçe yüklü An-12 uçağının kargo kapağı kırıldı. Uçağın içindeki 20 kiloluk külçeler piste döküldü.

Yakutsk’tan Krasnoyarsk’a havalanan Himbus hava yollarına ait An-12 tipi uçağının kargo kapağı kırıldı.9.3 ton ağırlığında altın ve gümüş alaşımı külçenin bulunduğu uçaktaki külçelerin bir bölümü piste döküldü.

Uçak daha sonra Yakutsk’tan 12 kilometre uzaklıktaki Magan köyündeki bir havalimanına iniş yaptı.Bölgede geniş çapta bir arama çalışması yapıldı.

​Altınların sahibi Kinross Gold şirketinin Moskova’daki ofisinin başkanı Stanislav Borodyuk, tüm külçelerin toplandığını ve kayıplarının olmadığını söyledi.

Borodyuk, uçakta bulunan 7 mürettebat ve 2 şirket temsilcisinin de sağ ve yara almadan kurtulduğunu ifade etti.Kapağın hava akımı nedeniyle kırıldığı belirtildi.(sputnik)