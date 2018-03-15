Andrey Kondraşov imzalı ‘Putin’ filmi için konuşan Rus lider “Yazlık evimde pompalı tüfekle uyuduğum oldu, bu doğru. O zamanlar böyle zamanlardı. Temkinli olanı Tanrı korur” ifadelerini kullandı.
15 Mart 2018 22:28
Putin: Tüfekle uyuduğum oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1990’lı yıllarda St. Petersburg’da çalıştığı sırada yazlık evinde pompalı tüfekle uyuması gerektiğini anlattı.
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