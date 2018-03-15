15 Mart 2018 20:25

AP'den Türkiye’ye Afrin çağrısı

AP'den Türkiye’ye Afrin çağrısı
Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’ye Afrin’deki askerlerini çekmesi çağrısının yapıldığı karar tasarısı yarın oylanacak.
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Suriye’deki durum hakkında AP’deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye’de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.

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