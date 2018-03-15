AP'den Türkiye’ye Afrin çağrısı

Suriye’deki durum hakkında AP’deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye’de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.