FLAŞ! Dört büyük ülkeden Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD liderleri, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir bildiri yayınladı

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' olduğu belirtildi ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmiş olmasından başka akla yatkın bir ihtimal olmadığı belirtilen saldırının, bildiride imzası olan tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.