'Rusya çenesini kapasın'

1995’te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında İngiltere ve Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizi yaşanıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamasının ardından bu kez Savunma Bakanı Gavin Williamson konuştu.

Williamson, 23 Rus diploamatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın nasıl bir misillemede bulunabileceğini değerlendirirken şunları söyledi:

''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı. Ama hükümet ne yapacağını değerlendirecektir. Bu konuda peşin hükümde bulunmak yanlış olur.''