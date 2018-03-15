Rusya'dan ABD'ye sert mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye, Doğu Guta'dakiler de dahil olmak üzere tüm teröristlere desteği kesme çağrısı yaptı.

Sputnik - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke ettiğini söyledi.



‘Rusya-İmkânlar ülkesi’ forumunda konuşan Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmede bulundu.

'TERÖRİSTLER GİTTİKTEN SONRA DA DESTEKLEDİLER'

Lavrov, şunları söyledi:

“Harekatı açıkça ABD’nin Suriye’nin ve Fırat’ın doğusundaki eylemleri provoke etti. Orada teröristlerle mücadelede Kürt güçlerini desteklediler, bunu teröristler oradan çıkartıldıktan sonra dahi yaptılar. Ayrıca Kürtlerle Suriye’nin İran’la olan sınırının tamamını kontrol altına alacaklarını ve güvenli bölge olarak adlandırdıkları bu bölgeyi Kürtlerin koruyacağını söylediler."

'TÜRKİYE'NİN SAKİN BAKACAĞINI DÜŞÜNDÜLERSE…'

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti:

“Tüm bunlar kesinlikle hiç profesyonelce değildi, cahilceydi. Washington’da bu açıklamaları yapanlar Türkiye'nin sakin sakin oturup olanlara bakacağını düşündüyseler, Ortadoğu ve Suriye’de güç dengelerinin nasıl olduğu hakkında hiçbir bilgileri yok demektir.”

Lavrov, ABD’nin ihlal ettiği, BM’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik kararın uygulanması için çaba göstereceklerini söyledi.



Lavrov “ABD’li partnerlerimize birçok kez Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyacakları yönünde söz verdiklerini hatırlatıyoruz. Ancak bundan farklı adımlar atıyorlar. Bu meselenin bir kenarda kalmaması ve BMGK’nın Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik kararının uygulanması için çaba göstereceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE, SURİYE’DE KALMA NİYETİ OLMADIĞINI DOĞRULADI’

Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra ülkede kalma niyeti olmadığını resmi olarak doğruladığını söyledi.