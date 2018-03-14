Rusya'dan zehir zemberek açıklama

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

'LONDRA, YAKIŞIKSIZ SİYASİ ÇIKARLARIN PEŞİNDEN GİTTİ'

İngiliz hükümetinin yakışıksız siyasi çıkarlar nedeniyle 23 Rus diplomatı sınır dışı etmek de dahil düşmanca tedbirler alarak ilişkilere daha ciddi zarar verme yoluna gitmesinin kabul edilemez ve değersiz olduğunun altını çizen Rus Dışişleri, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti. İngiliz hükümeti, bu olayın soruşturulmasında tek taraflı ve şeffaf olmayan adımlar atarak, ayrım gözetmeyen Rusya karşıtı kampanya başlatma girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.

'YANIT VERMEK İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEMEYECEĞİZ'

Rus Dışişleri, İngiltere'ye yanıt vermek için çok fazla beklemeyeceklerini de vurguladı.

BM'DEN AJAN SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılmasının "kabul edilemeyeceğini", kullanılması durumda "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geldiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Haq, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in İngiltere'de sinir gazı kullanılmasından kaynaklanan zehirlenme olayından derin endişe duyduğunu söyledi.

Haq, “Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir.” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sinir gazı ya da kimyasal silah kullanımını kınadığını ifade eden Haq, Guterres'in zehirlenme olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini temenni ettiğini vurguladı.

BMGK ACİL TOPLANIYOR

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yerel saatle 15.00'de Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplanacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’ya Skripal'in Rus yapımı kimyasal madde ile zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

May, “Viyana Konvansiyonu'na göre İngiltere, bildirilmemiş istihbarat görevlisi olduğu belirlenen 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var.” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

DÜNYA KUPASI KARARI

May, Rusya ile üst düzey ikili toplantıların hepsinin iptal edildiğini duyurdu. İngiliz Başbakan, hiçbir İngiliz bakan ve Kraliyet ailesi üyesinin Rusya'daki Dünya Kupası turnuvasına gönderilmeyeceğini açıkladı.

Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.

Öte yandan, Fransa hükümet sözcüsü ise İngiltere'nin stratejik ve tarihi bir müttefik olduğunu hatırlatarak, Skripal olayının oldukça ciddi bir mesele olduğunu söyledi.

'LAVROV'A ZİYARET DAVETİNİ GERİ ÇEKTİK'

May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti.