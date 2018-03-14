14 Mart 2018 17:46

Yunanistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti

Yunanistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti
Yunanistan, DHKP-C'li Halaz Secer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.
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Halaz Secer, Yunanistan'ın başkenti Atina'da terörle mücadele polisinin 30 Kasım 2017'de düzenlediği operasyonda gözaltına alıdığı 9 kişi arasında yer alıyordu.

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