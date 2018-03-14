İran'dan ABD'ye Suriye uyarısı

TAHRAN (ANKA) – Trump Yönetimi’nin Şam’ı bombalayabileceği yönündeki spekülasyon artarken Rusya’nın ardından İran’ın da Washington’u uyardı. Tahran, Washington'dan “çılgınca” bir karar almamasını istedi.

Gazetecilere konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi, ABD'den Ortadoğu ülkelerine karşı herhangi bir müdahale kararını almadan önce dikkatle düşenmesini istedi . Kasimi, “Bölge ülkelerinin yabancı bir varlığı kabul etmeyeceklerini gösterdiler ve ABD’nin bu çılgın kararını gözden geçireceğini umuyoruz” dedi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumu sırasında Washington’un Suriye’de “harekete geçmeye hazır olduğunu” söylemişti.

Mehr İngilizce bu konudaki haberinde, ABD ve bazı Batılı müttefiklerinin Suriye rejiminin “kimyasal silahları kullandığı” bahanesiyle “büyük çapta” bir askeri openasyona hazırlandığı duyumlarına dikkat çekerken ABD’nin geçen yıl Suriye rejimine ait bir hava üssünü bombaladığını anımsattı.

-"SALDIRI OLASILIĞI DAHA DA AĞIRLIK KAZANDI"-

Haberde, “Esad hükümetine karşı ABD’nin liderliğindeki yeni bir saldırı olasılığı, son haftalarda Suriye ordusunun DAEŞ teröristlerinin son kalelerinden biri olan Doğu Guta’taki ilerlemesinin ardından daha ağırlık kazandığı” değerlendirmesi yapılıyor.

Mehr İngilizce, Moskova’nın da Suriye’nin saldırılması ve ülkedeki Rus güçlerinin tehdit edilmesi durumunda yanıt vereceği yönünde Washington'u uyardığına dikkat çekti.