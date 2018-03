'Eski Rus casus' krizi büyüyor!

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casusunun İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesine Rusya devletinin suçlu olduğunu söyledi.

May, İngiltere'de bulunan 23 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini duyurdu. May, diplomatlara ülkeyi terk etmek için 1 hafta süre verdi. 'Düşman devlet aktivitelerine' yönelik uygulamaları sertleştireceklerini belirten May, Rusya'nın ülkedeki casus ağını yok edeceklerini söyledi.

May, Rusya ile diyaloğu tamamen koparmanın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu ancak tüm üst düzey ilişkilerin koparılacağını belirtti. İngiltere Başbakanı ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

Theresa May, Birleşik Krallık vatandaşlarının veya Birleşik Krallık'ta yaşayanların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceğini düşündükleri durumlarda, Rusya devletinin İngiltere'deki mal varlıklarına el koyacaklarını söyledi.

NATO ve AB'den güçlü bir destek gördüklerini belirten İngiltere Başbakanı, "Şimdi güvenliğimizi sağlamak için müttefiklerimizle bir araya gelmemiz esastır" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin müttefikleriyle fikir birliği içerisinde olduğunu belirten Theresa May, yarın konuyla ilgili NATO toplantısı yapılacağını söyledi.

May, "Bu konu kimyasal silahların Rusya devleti tarafından kanunsuz bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili" ifadelerini kullandı.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.