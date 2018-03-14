Hawking insanlığı bu konularda uyarmıştı

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilimi herkesin anlayacağı bir dille de anlatması Stephen Hawking'i dünya çapında tanınır bir isim haline getirdi.

DW Türkçe - Hawking sık sık yaptığı açıklamalarla insanlığın geleceğine dair tahminlerini ve öngörülerini paylaşıyordu. İşte Hawking'in insanlığı uyardığı konular...

İNGİLİZ evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim verdi. Yayınladıkları açıklamada, "Onu sonsuza kadar özleyeceğiz" dediler.

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, Oxford'ta fizik, Cambridge'de evrenbilimi eğitimi aldı. Kuantum fiziği ve karadelikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığında yakalandı.

Stephen Hawking kimdir?

Hawking, hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçiriyor ve kendisi için hazırlanan özel bir bilgisayar ile iletişim kurabiliyordu. Cambridge Üniversitesi'ne 1962'de giren Stephen Hawking, "Genişleyen Evrenlerin Özellikleri" başlıklı doktora tezini 1966'da 24 yaşındayken yazmıştı. Ekim 2017'de internet ortamında kamuya açılan Hawking'in doktora tezi milyonlarca kişiye ulaştı.

HAWKING BU KONULARDA UYARMIŞTI

-Hawking ölmeden önce sık sık insanlığın geleceğine dair öngörülerini açıklıyordu. Ünlü bilim insanı, dünya dışı canlılarla bağlantı kurma çabalarının insanlığın sonunu getirebileceğini söylemişti. Bilim insanı, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını çizmişti.

- Kasım 2017'de Wired dergisine konuşan Hawking, gelişen teknolojinin insanoğlunun sonunu hazırladığı iddiasında bulunmuştu. Stephen Hawking, "Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak" ifadelerini kullanmıştı.

- Hawking telekonferansla katıldığı başka bir etkinlikte insanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini söylemişti. Hawking, dünyalıların varlığını milyon yıl daha uzatmak istiyorlarsa daha önce kimsenin gitmediği yerlere korkusuzca gitmesi gerektiğini dile de getirmişti.

- Başka bir açıklamasında önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay'a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını da yapmıştı