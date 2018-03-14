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14 Mart 2018 14:00
Avrupa Birliği Türkiye'ye ödemeyi onayladı
Avrupa Birliği, 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 miilyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.
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