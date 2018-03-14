Guterres: Kendimi gururlu bir feminist olarak görüyorum

Her yıl üye devletler, Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldıkları çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, küresel standartlarının belirlenmesi gibi konularda kadınların güçlendirilmesini teşvik edebilecek yeni politikalar ve eylem planları tartışılıyor.

Oturumun açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

"Gururlu feminist"

BM Genel Sekreteri Guterres, kadınların kendilerine uygulanan ayrımcılığa, tacize dikkat çekmek, haklarını aramak için “Ben de”, “Şimdi Tam Zamanı” gibi kampanyalar yürüterek haklarını savunduklarını belirtti ve kadına yapılan ayrımcılığın dünyaya çok büyük zarar verdiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, kendisini “gururlu bir feminist” olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Asırlardır erkeğin hakim olduğu bir dünya, erkeğin hakim olduğu kültür günümüze çok zarar verecek bir miras bıraktı. Kadına yönelik ayrımcılık topluluklara, örgütlere, şirketlere, ekonomilere ve toplumlara zarar veriyor. İşte bu yüzden tüm erkekler kadın haklarını ve cinsiyet eşitliğini desteklemelidir. İşte bu yüzden kendimi gururlu bir feminist olarak görüyorum.”

"En büyük zararı kırsal kesimdeki kadın görüyor"

Açılış oturumunda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak da toplumsal cinsiyet eşitliğini “acil bir öncelik” olarak nitelendirdi. Lajcak, kadına yönelik ayrımcılığın özellikle kırsal kesimdeki kadınlar üzerinde aşırı zarara yol açtığına dikkat çekti.

Kaya: "Eylem planımızla Türkiye’de kadınlara her alanda fırsat eşitliği sağlayacağız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, dün Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir konuşma yaptı. Bakan Kaya, kadına yönelik şiddetin kadına zarar veren en büyük etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’de kadının güçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kaya, kadınların güçlendirilmesi için 2018-2023 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Kaya, bu eylem planının harekete geçmesiyle birlikte Türkiye’de kadınlara her alanda fırsat eşitliğinin sunulabileceğini belirtti.

Komisyonun çalışmalarına Türkiye’den de çeşitli sivil toplum örgütleri de katılıyor. (amerikanınsesi)