ABD’li komutan: Rusya’nın Türkiye’yle...

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Thomas Waldhauser, Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komisyonu’ndaki 2019 bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Suriye’de Rusların ve Türklerin olduğunu hatırlatılan Votel, Rusya’yla uzun zamandır çatışmasızlık hattını işlettiklerini söyledi.

Benzer bir hattın kuzeyde Türkiye’yle olduğunu ifade eden komutan “Böylece ortaklarımızın bizim ne yaptığımızdan haberi oluyor ve gerilimi arttıracak olasılıkları en aza indirgemiş oluyoruz” dedi.

Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu, IŞİD’le mücadelede de uzun zamandır çok iyi bir ortak konumunda bulunduğunu aktaran Votel, ‘terörizm kaynaklı meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını’ ifade etti.

Votel şöyle devam etti: “Bu elbette aramızda biraz gerilime neden oldu ama şu anda büyük ölçüde diplomatik kanallardan bunun giderilmesi için çalışıyoruz. Askeri kanaldan çalışmalar da var. Burada dikkat çekmek istediğim şey Rusya’nın oynadığı rol. Hem kundakçı hem itfaiyeci rolüne soyunarak bölgede ortaklarımızla aramızda tansiyonu kışkırtıyor. Rusya’nın kuzey Suriye’de oynadığı rolden ve bunun bizim Türkiye ile ilişkilerimiz üzerindeki etkisinden endişeliyim.”