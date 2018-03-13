İsrail'de askerlik krizi: Feshedebilir

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulması halinde meclis kendini feshedebilir.

İsrail basının genelinde olduğu gibi Haaretz gazetesinde de erken seçime işaret edilerek, tüm milletvekillerinin aşırı tutucu Yahudilerin askerlikten muafiyetini öngören yasanın ilk oylaması için toplanabileceği kaydedildi.

"ERKEN SEÇİM..."

Haberde, İsrailli yöneticilerin bu akşam meclisi feshedip erken seçim konusunda anlaşmak üzere çabalarını sürdürdüğü belirtildi. Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğinde ve koalisyondaki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisinin ise tasarının sunulması halinde hayır oyu vereceği nakledildi.

İsrail Evimiz'den Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yaşanan krizin suni olduğu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı hükümeti devirmesinin tarihi bir hata olacağını ifade ettiği, aynı partinin lideri Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in ise Netanyahu'nun haziran'da erken seçime gidilmesini istediğini söylediği aktarıldı.

Yasama Komisyonunun Göç ve Göçmenlerin Kabulünden Sorumlu Bakanı Sofa Landver'in yasa tasarısında düzenleme yapılması talebini görüşmek üzere toplanacağı kaydedildi.

HÜKÜMETTEN ÇEKİLME SİNYALİ

Liberman'ın, bakanların hükümetin sunduğu yasa tasarılarına hayır oyu kullanmalarının yasak olması nedeniyle Netanyahu'dan Landver'i görevinden almamasını talep ettiği bilgisi verildi.

Ayrıca Liberman'ın Netanyahu'nun Landver'i kabine dışında bırakmasının erken seçimi istediğinin bir göstergesi olacağını söylediği ifade edildi.

İsrail Evimiz Partisi ise yasa tasarısının Knesset'te üç kere oylanarak kanunlaşması durumunda hükümetten çekileceği sinyalini vermişti.

Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri bütçeyi onaylamak için Ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının onaylanmasını şart koşuyor.