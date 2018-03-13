AB'den İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili, İngiltere halkı ve hükümetinin yanında olduğunu ve güçlü bir dayanışma gösterdiğini açıkladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda söz alan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB'nin birlik olarak İngiltere'nin yanında durması gerektiğini ve gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'e güçlü dayanışma mesajı vermesi gerektiğini belirtti.

Timmermans, "Eğer üye ülkelerimizden birinde bir sivile karşı sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanıldıysa, o zaman AB Konseyi, açık bir şekilde İngiliz halkı ve hükümetinin yanında olduğu mesajını vermeli." diye konuştu.

AB'nin konuyu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) taşımak için birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Timmermans, suçlu olan kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Timmermans, tüm sorumluluğun İngiliz hükümetine bırakılmaması gerektiğini, AB'nin dayanışma içinde hareket ederek suçlulara birliğin kuvvetli dayanışma içinde olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti.

ESKİ RUS CASUS SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİ

Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı May'in dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal'in zehirlenmesinde Rus tipi askeri nitelikte, sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanıldığının kesinleştiğini ve olayda Rusya'nın dahlinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilimin tırmandığı olayla ilgili May, Rusya'ya konuyla ilgili açıklama yapması için bu gece yarısına kadar zaman tanıyarak tatmin edici bir cevap alınamaması durumunda bir dizi yaptırım açıklayacağını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu sabah May'in iddialarını "saçmalık" diye nitelendirmişti.

Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu ifade ediliyor.