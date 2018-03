Trump, Tillerson'u kovuyor! İşte yerine gelecek isim

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump tarafından görevden alındı.

Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geleceği belirtildi.

CIA'in yeni direktörünün ise Şubat 2017'de CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel olacağı duyuruldu.

Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olacak.



Gina Haspel

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Mike Pompeo'yu 'yaşanan kritik süreçte doğru insan' olarak gördüğü belirtildi. Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmeler ve devam eden ticari pazalıklar öncesinde yeni ekibi göreve getirdiği ifade edildi.

Donald Trump, Tillerson ile İran gibi konularda görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyledi.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!