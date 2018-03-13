Irak hükümeti o bölgenin uçuş yasağını kaldırdı

Irak Başbakanı Haydar İbadi,Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) havalimanlarına yurtdışı uçuş yasağını kaldırdı. Ancak bunun karşılığında IKBY havalimanları Irak İçişleri Bakanlığı'nın kontrolüne girecek.

IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının Irak İçişleri Bakanlığı'nın kontrolüne girmesi şartıyla uluslararası uçuşlara yeniden açılacağını duyuran Haydar İbadi, ''Kürdistan bölgesel havaalanları Federal İçişleri Bakanlığı'nın komutasında olacak'' açıklamasını yaptı.

ERBİL'DE EKONOMİK GÖRÜŞMELER

Uluslararası uçuşların perşembe günü başlaması bekleniyor.

Irak hükümeti ile IKBY heyetleri de Bağdat ile Erbil arasındaki ekonomik ihtilafı çözmek üzere Erbil'de görüşüyor.

KERKÜK DE HAKİMİYET DE GİTTİ

IKBY, 25 Eylül'deki referanduma başta Kerkük olmak üzere statüsü tartışmalı bölgeleri de dahil edip bağımsızlık için yüzde 92 oranında 'evet' çıktığını açıklaması sonrası yayıldığı topraklardan ve elde ettiği yetkilerden çok şay kaybetti.

İran destekli, Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi dahil Irak hükümet güçleri, yıldırım harekatıyla Kerkük dahil statüsü tartışmalı tüm bölgeleri geri aldı. Irak hükümet güçleri IKBY'nin Türkiye ve İran sınırına kadar ilerleyip sınır kapılarına da konuşlandı. Bu arada Bağdat, IKBY'yi yaptırım ve hava kıskacına alarak taleplerini kabul ettirme yoluna girdi