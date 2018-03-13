Afrin'de ilginç yapı ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesini tamamen terör unsurlarından başarıyla temizlerken, ABD'nin desteklediği PYD terör örgütünün Afrin'de Pentagon benzeri gizli bir üssü ortaya çıktı.
Türkiye'nin PKK/PYD unsurlarına karşı başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla tamamen kontrol altına alınmasına birkaç kilometre kalan Afrin'de, ABD'nin Pentagon üssüne benzer bir yapının inşa edildiği tespit edildi.
Pentagon