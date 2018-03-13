İsviçre’de Meclis açılmadı; gerekçesi şaşırttı

İsviçre'de tüm dünya ülkelerinin imreneceği bir gelişme yaşandı. Federal Meclisi'in üst kanadı Eyaletler Meclisi, gündem yokluğu nedeniyle açılmadı. Eyaletler Meclisi'nde aynı durum bu yıl içinde daha önce de yaşanmıştı.

Dünyanın birçok ülkesi savaş ve açlık sorunuyla uğraşırken İsviçre, Meclis’ini toplamak için gündem maddesi bulamıyor. Eyaletler Meclisi Başkanı Karin Keller-Sutter, Meclis’e danıştıktan sonra oturumu açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

SORUNSUZ ÜLKE

Tartışılacak gündemi olmayan Meclis, kapılarını açmayarak harcamalardan tasarruf ediyor. 46 üyeli Meclis’in her bir üyesinin meclise günlük maliyeti 735 İsviçre frangı oluyor. Bu yıl iki kez kapılarını kapatan meclisin 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladığı bildirildi.