12 Mart 2018 23:17

‘Auschwitz Kampı’nın muhasebecisi’ 96 yaşında öldü

‘Auschwitz Kampı’nın muhasebecisi’ 96 yaşında öldü
Naziler’in 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi yurttaşları Auschwitz toplama kampında görev yapan 96 yaşındaki Oskar Groening öldü.
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Oskar Groening kimdir?

Oskar Groening, insanlık tarihinin en vahşi toplama kamplarından bir tanesi olan Auschwitz Toplama Kampı’nda görev yapmıştı. Kampta esir olarak tutulan Yahudilerin paralarına el konulmasında ve bunların Berlin’e gönderilmesinden sorumlu olan Groening, bu sorumluluğundan ötürü “Auschwitz muhasebecisi” olarak da adlandırılıyordu.

Groening, 2014 yılında yargılanmıştı. 94 yaşında, toplu katliamlara yardımcı olmak suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargılanması sonrasında Groening “Hiç kimse Auschwitz’de olanlara ortak olmamalıydı. Bunu biliyorum. Bunu önceleri fark edememiş olmamdan dolayı da çok pişmanım” diye konuşmuştu.

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