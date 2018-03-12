Güney Kıbrıs'ta mide bulandıran olay!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka kentinde, adı açıklanmayan 62 yaşındaki bir kişi, mandıradaki koyun ve keçilere tecavüz iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli, daha sonra teminatla serbest bırakıldı.

DHA - Larnaka'nın Hirokitias bölgesindeki mandıranın sahibi, koyun ve keçilerinde oluşan yaralardan şüphelenerek, çevreye gizli kamera yerleştirdi. Bir gün sonra kamera kayıtlarını izleyen mandıra sahibi, gördükleri karşısında şoke oldu. Görüntülerde, mandıraya gizlice giren bir kişinin koyun ve keçilere tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mandıra sahibinin şikâyeti üzerine polis, Dali köyünde yaşayan şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden şüpheli, tutuklandı. Şüpheli, daha sonra teminatla serbest bırakıldı.

Rum medyasının geniş yer verdiği olay, toplumda büyük tepki çekti. Politis gazetesi haberinde, "Yabancı basında bu tür olaylar sık sık yer almasına karşın Güney Kıbrıs'ta bu tür olayların nadir olduğuna; son yıllarda da bazı bilgisayarlarda pornografik ve hayvanlarla cinsel ilişki unsurları bulunması haricinde, hayvanlara yönelik işkenceyle ilgili başka benzer olayların kaydedilmediğine" vurgu yaptı.