Bono'nun kurduğu yardım kuruluşunda skandal!

ONE tarafından hazırlanan iç denetim raporuyla ortaya çıkan skandal nedeniyle Bono özür dilediğini açıkladı.

İddiaya göre, İrlandalı rock topluluğu U2’nun solisti Bono, 2004’te dünyada yoksulluk ve önlenebilir hastalıkları azaltma amacıyla kurduğu ONE adlı yardım kuruluşunda çalışanlara kötü muamelede bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre ONE’nın hazırladığı bir iç denetim raporuyla, Güney Afrika’nın Johannesburg ofisinde çalışan kadınların 2011-2015 arasında yöneticileri tarafından görev tanımı içinde olmayan işleri yapmaya zorlandığı, azarlandığı ve aşağılandığı ortaya çıkmıştı.

Rapora göre bir kadın çalışan, Tanzanyalı bir milletvekili ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandı. Kadın çalışan bunu reddedince, aşağılandı, görevinden alınıp resepsiyon memurluğuna getirildi ve maaşı azaltıldı. Bir başka kadın çalışan ise yöneticisinin hafta sonunda verdiği ev partisinde ‘servis elemanı’ olarak çalıştırıldı. ONE ilgililer hakkında soruşturma açtı.

Bono ise Mail on Sunday Gazetesi’ne verdiği demeçte “Bu meseleden ötürü çok çok üzgünüm. Çünkü zorbalıktan nefret ederim. Bunu kabul etmem mümkün değil” dedi.