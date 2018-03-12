Araplar şokta: Prensesi saraydan kaçırdılar

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını iddia etti.

Prenses Latife bir Fransız ajanı tarafından kaçırılarak kurtulduğunu öne sürdü.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.