12 Mart 2018 13:50

Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti

Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti
Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, araştırmacı gazeteci Jan Kucià’nın ölümüyle ilgili protestolardan sonra istifa etti.
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Robert Kalinak yaptığı açıklamada, “İstikrarın korunması için çok önemli bir şey yapıyorum. Başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanı görevinden istifa etmeye karar verdim” açıklaması yaptı.

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