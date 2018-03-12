Robert Kalinak yaptığı açıklamada, “İstikrarın korunması için çok önemli bir şey yapıyorum. Başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanı görevinden istifa etmeye karar verdim” açıklaması yaptı.
12 Mart 2018 13:50
Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti
Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, araştırmacı gazeteci Jan Kucià’nın ölümüyle ilgili protestolardan sonra istifa etti.
Çok Okunanlar
-
Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı
-
Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti
-
Nepal'de yolcu uçağı düştü: En az 38 ölü...
-
İran Büyülelçiliği'nden düşen uçak açıklaması
-
Türk dizilerinin kaldırılma nedeni belli oldu
-
ABD'nin silah ihracatı hakkında çarpıcı rapor
-
Putin: Dedem Stalin ve Lenin'in aşçısıydı
-
ABD basınında bomba İncirlik iddiası
-
Putin: Pegasus uçağının düşürülme emrini verdim
-
New York'ta helikopter düştü: 2 ölü