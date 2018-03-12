Nepal'de yolcu uçağı düştü: En az 38 ölü...

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi. İniş sırasında düşen ve alev alan uçakta 71 kişinin bulunduğu belirtildi

US Bangla Airline isimli havayolu şirketine ait bir uçağın Nepal'in Katmandu kentinde düştüğü belirtlidi.

Uçağın Katmunda'da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi. Uçağın S2-AGU tipi Bombardier Dash 8 Q400 modeli bir yolcu uçağı olduğu bildirildi.

Uçakta bulunan 71 kişiden 38'inin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 10 kişinin durumuna ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

TIA sözcüsü yolcu uçağının inişi sırasında havalimanı yakınlarındaki futbol sahasına düştüğü ifade ediliyor. Kazananın nedeni ise henüz bilinmiyor.