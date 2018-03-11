11 Mart 2018 22:09

O jete Ajda Pekkan da binmiş!

O jete Ajda Pekkan da binmiş!
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti.
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Mina Başaran, Murat Gezer ile 14 Nisan'da evlenecekti

Mina Başaran, Murat Gezer ile 14 Nisan'da evlenecekti

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Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.

Ajda Pekkan'ın da 1 Eylül 2013 tarhinde düşen jete bindiği öğrenildi.

Mina Başaran'ın 1 Eylül 2013 tarhinde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ajda Pekkan'ın da düşen uçağa bindiği görülüyor. Başaran yayınladığı bu kareye, "Havada Ajda konseri" notunu düşmüş.

 

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