Düşen jette yer alan pilotların ismi belli oldu

Dubai'den İstanbul'a dönen uçakta yer alan iki pilot belli oldu. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet ile Beril Gebeş, özel jeti kullanıyordu.

İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan ve İran'da düşen uçakta yer alan iki kadın pilotun ismi belli oldu. İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotları da kadındı.

Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.



KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.