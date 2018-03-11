İran'da Türk uçağı düştü! Bekarlığa veda partisi facia ile bitti

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden bir uçak İran’da düştü. Özel bir jet olduğu belirtilen uçakta 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da Türk uçağı düştü! Reuters son dakika olarak geçtiği haberinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden bir uçağın İran’da düştüğünü duyurdu.

İran'ın Tasnim haber ajansı, düşen uçağın özel jet olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de düşen uçağın özel jet olduğunu teyit etti.

AP VE REUTERS: 11 KİŞİ VARDI

AP ve Reuters uçakta 11 kişinin olduğunu ve kimsenin kurtulamadığını duyurdu. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi.

İLK AÇIKLAMA

Devlet televizyonuna konuşan bir acil servis sözcüsü, dağlık alana düşen uçağın alev aldığını ifade etti. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAF

İranlı gazeteciler uçağın düştüğü bölgeden ilk görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

DÜŞEN UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

Airporthaber, TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi uçağın Başaran Holding’e ait olduğu açıklandı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI

Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Başaran kimdir? Kızı Mina Başaran kimdir?

Genç kadının arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.