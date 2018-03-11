Mnunchin, bunun Kuzey Kore'nin 'nükleer ve balistik testlere' son vermesi olduğunu aktardı.
11 Mart 2018 16:30
ABD: Buluşma için tek şart var
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri ile buluşması için tek şartı olduğunu söyledi.
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ABD: Buluşma için tek şart var
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