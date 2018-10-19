Yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar

İngiliz Sky News haber kanalının yayınladığı görüntüler, Yemenlilerin gıda bulamadıkları için yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Ülkenin kuzeyindeki Aslam bölgesinde kaydedilen görüntülerde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup Yemenli yaşadıkları zorlukları anlattı.

Kendilerine kimsenin yardım etmediğini ifade eden Yemenliler, hayatta kalabilmek için ağaçlardaki yaprakları kaynatıp yemek ve çocuklarına yedirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Görüntülerde, yaprak yiyen çocuklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan doku kaybı nedeniyle vücudu deforme olmuş bir adam yer alıyor.

'İNSANLAR ÖLÜR VE YEMEN HALKI DİYE BİR ŞEY KALMAZ'

Sky News muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yemenli çocuk doktoru Fatum Muhammed El Maktari, "Dünyanın bu savaşı durdurmasını istiyorum. En azından Yemen halkına gıda yardımı sağlanmalı. Bu yapılmazsa insanlar ölür ve Yemen halkı diye bir şey kalmaz" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Yemen temsilcisi Mertixell Relano, "Bu kesinlikle tamamen önlenebilir bir durum. Bu 'kıtlığa yakın' ya da 'kıtlık öncesi' durumun sebebi elbette devam eden savaş. Çatışma sürdüğü müddetçe, ülke giderek daha fazla uçuruma sürüklenecek" ifadelerini kullandı.

Yemen'de 4 yıldır devam eden savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kuşatma altına aldığı Husilerin kontrolündeki Hüdeyde şehrinin düşmesi ve limanının kapanmasıyla ülkenin kuzey bölgelerine gıda yardımı ulaştırılamıyor.