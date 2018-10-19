19 Ekim 2018 20:37

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ve konsolosluk açıklaması

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ve konsolosluk açıklaması
ABD Başkanı Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor....

Çok Okunanlar

Dünya