'Cihat vaizi'ne denetimli serbestlik

Batı’da pek çok “terör zanlısını etkilediği” söylenen radikal İslamcı ağın lideri Anjem Choudary, 5 buçuk hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakıldı. “İngiltere’nin en tehlikeli adamı” olarak nitelendirilen Choudary, cezasının geri kalanını evde çok sıkı gözetim altında tamamlayacak.

İngiltere’de IŞİD propagandası yapmaktan ve IŞİD’in desteklenmesini teşvik etmekten 2016 yılında 5 buçuk sene hapis cezasına çarptırılmış olan vaiz Anjem Choudary, cezasının yarısını tamamlamasının ardından, Londra yakınındaki Belmarsh Cezaevi’nden bırakıldı.

DENETİM KOŞULLARI

Londra’nın doğusundaki Ilford’da bulunan evine dönmesi beklenen Pakistan asıllı İngiltere doğumlu vaize uygulanacak olan denetimler şu şekilde sıralanıyor:

Polisten izin almadan internet bağlantılı cihazları kullanamayacak.

Polisten izin almadan ülke dışına çıkamayacak.

Belli camilere gidemeyecek.

Sadece polisin onay verdiği kişilerle görüşebilecek.

“İngiltere’nin en tehlikeli adamı” diye nitelendirilen Choudary, Suriye kökenli Ömer Bekri Muhammed’le birlikte İngiltere’de şeriat çağrısı yapıp cihatçılığı teşvik eden ve pek çok kolu bulunan “Islam4UK” namı diğer “Al-Muhajiroun” (El Muhacirun) ağının kurucusu olarak biliniyor. Ömer Bekri Muhammed, grubun 2005 Londra bombalamalarının failleriyle bağlantılarının ortaya çıkması üzerine İngiltere’den kaçmıştı. Grubun liderliğini Choudary devralmıştı.

KİMLERİ ETKİLEDİ?

El Muhacirun’un “radikalleştirdikleri” arasında şunların olduğu söyleniyor:

2003’te İsrail’in başkenti Tel Aviv’de intihar saldırısı düzenleyen İngiliz vatandaşı Omar Sharif.

2005’te Londra’dan 52 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarının dört bombacısı (Mohammad Sidique Khan, Shehzad Tanweer, Germaine Lindsay, Hasib Hussain).

2013’te Londra’da sokak ortasında İngiliz askeri Lee Rigby’yi öldüren ikiliden Michael Adebolajo.

Yatak odasından akıllı telefon yoluyla iletişim kurup Avustralya’da Anzak Günü’nde büyük bir saldırı düzenletmeye çalışan Blackburn kentinden 14 yaşındaki ‘Boy S’ (Oğlan S). Kendisi 2015 yılında İngiltere’de terör suçlamasından mahkumiyet alan en küçük yaştaki kişi oldu.

IŞİD’İN BATI EYLEMLERİ MAHKUMİYET GETİRDİ

İngiltere’ye ve tüm dünyaya hilafet ve şeriatın hükmetmesini açıkça savunması uzun süre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş olan Choudary, IŞİD’in Suriye ve Irak’taki eylemlerinin ardında Batı’da peş peşe saldırılar düzenlediği dönemde yargılandı.

‘HALİFE BAĞDADİ’YE BİAT’ TALEP EDİYORDU

El Muhacirun örgütünün kurucusunun mahkumiyetinde, cemaate IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’ye biat etmelerini vaaz etmesi ve bu yönde kayıtlar dinlettiğinin ortaya çıkması etkili oldu.

Duruşmasında 2014 yılında Suriye’de “Cihatçı John” olarak bilinen Mohammed Emwazi’nin gazeteci James Foley’i öldürmesini kınamayı reddeden Choudary, mahkeme jürisine “Eğer objektif bir bakış benimsediyseniz, birilerinin cezalandırılabileceği durumlar yaşanabilir” demişti.