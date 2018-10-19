19 Ekim 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Sağlık
Cinsellik
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
19 Ekim 2018 17:55
Hindistan’da tren faciası!
Hindistan'da bir tren rayların yanında duran insanları ezdi. Onlarca ölü olmasından endişe ediliyor.
+
A
-
Paylaş
Tweetle
Yerel televizyon kanalları, Hindistan'ın kuzeyinde bir trenin onlarca insanı ezdiğini duyuruyor.
Tweetle
Çok Okunanlar
NYT'den Kaşıkçı iddiası: Prens Selman'ın planı hazır
Çavuşoğlu'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması
'Türkiye'yi Suudi Arabistan'ın suç ortağı gibi gösterecekler'
New York Times: Suudi Arabistan, onu sorumlu tutacak
Macron'dan Cemal Kaşıkçı kararı
4'lü zirvenin tarihi belli oldu
ABD helikopteri geminin üstüne düştü
Theresa May'in zamanı kalmadı
Almanya'da bıçaklı saldırı
Okul katliamında dikkat çeken detay
Dünya
'Cihat vaizi'ne denetimli serbestlik
Pentagon'dan 'ABD'li rehine' açıklaması: Bilgimiz yok
Tepki çeken askeri eğitim: Acemi askeri taşladılar
Hindistan’da tren faciası!
Emma Watson: Trans hakları insan haklarıdır
Fehmi Koru: Pazarlığı bozabilecek tek bir ülke var...
Almanya'da bıçaklı saldırı
Rusya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Çavuşoğlu'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması
'Türkiye'yi Suudi Arabistan'ın suç ortağı gibi gösterecekler'
@gercekgundem kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.