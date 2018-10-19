19 Ekim 2018 17:55

Hindistan’da tren faciası!

Hindistan’da tren faciası!
Hindistan'da bir tren rayların yanında duran insanları ezdi. Onlarca ölü olmasından endişe ediliyor.
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Yerel televizyon kanalları, Hindistan'ın kuzeyinde bir trenin onlarca insanı ezdiğini duyuruyor.

 

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