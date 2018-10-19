İngiltere’den çarpıcı Kaşıkçı açıklaması

2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama da İngiltere'den geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha çıkamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili konuştu.

Kaşıkçı’nın başına gelenlerle ilgili konuşulan iddiaların bile kabul edilebilir bir seviyede olmadığını belirten Hunt, “Kaşıkçı’yla ilgili öne sürülen iddialar çok ciddi. Suudi Arabistan’la stratejik bir ortaklığımız var ancak eğer iddialar doğruysa bunlar bizim değerlerimize aykırı. Bu konuda oldukça net olup ona göre kararlar alırız” dedi.