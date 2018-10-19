Sagrada Familia'nın 130 yıldır ruhsatı yokmuş

İspanya’nın en meşhur turistik yapılarından biri olan Sagrada Familia Kilisesi’nin inşaat izni olmadığı ortaya çıktı. 130 yıldır ruhsatsız olan kilisenin yönetimi, Barselona belediyesine yaklaşık 35 milyon euro ceza ödeyecek.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, kilise yönetimi ile yapılan anlaşmayı ‘tarihi’ diye niteledi. Sagrada Familia söz konusu cezayı 10 yıl içinde taksitle ödeyecek. Bu para bölgeye toplu ulaşımın düzeltilmesi ve çevrede yaşayanlara yardım için kullanılacak. Karşılığında, kilise 130 yıl sonra ruhsat almış olacak.

İspanyol mimar Antoni Gaudí’nin en önemli eserlerinden biri olan Sagrada Familia, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. İnşaatı 1882’de başlayan kilisenin en önemli özelliklerinden biri de, inşaatının hâlâ devam ediyor olması. Her yıl 4.5 milyon kişi ziyaret ettiği yapı bu nedenle ‘Bitmeyen Kilise’ diye de anılıyor. Yapının ana bölümünün, Gaudi’nin 100’ncü ölüm yıldönümü olan 2026’da tamamlanması planlanıyor.